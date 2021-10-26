Последние новости Ижевска на 26 октября 2021 года: конфликт интересов в администрации города меры поддержки бизнесу из-за коронавируса

Сегодня ожидается снег и гололедица Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 октября. По прогнозам синоптиков, день ожидается холодным — всего до +3. А еще пройдет мокрый снег с дождем. Но давайте не унывать, тем более что «Комсомолка» подготовила для вас обзор самых интересных новостей:

— Молодой изобретатель из Ижевска принял участие в новом шоу на канале СТС;

— Спортсмен из Ижевска принял Линар Багаутдинов получил серебро на чемпионате мира по кикбоксингу;

— Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом заболел 401 человек;

— Народная артистка России Вероника Садаева скончалась в больнице;

— Ижевчанина зарезали в собственной квартире на улице Пушкинской;

— О коронавирусной обстановке в Удмуртии рассказали на федеральном канале;

— Не имеющий прав водитель погиб в ДТП с опрокидыванием в Удмуртии;

— 11 домов и детсад в Ленинском районе остались без газа из-за повреждения газопровода;

— В 89-летнем возрасте скончался Первый секретарь Удмуртского областного комитета КПСС Петр Грищенко;

Перейдем к подробным новостям:

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

Школьники уйдут на дистант с 8 ноября Фото: Архив КП

Власти пояснили, как будут работать учреждения системы образования в нерабочие дни. Например, у школьников начнутся каникулы, а потом они перейдут на дистант. В детских садах откроют дежурные группы, а вот лагеря будут функционировать полноценно.

ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ КОРОНАВИРУСА МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГУТ В УДМУРТИИ

ряд ограничений вступил в силу с 25 октября Фото: Амир Закиров

Александр Бречалов анонсировал ряд мер поддержки для предпринимателей, которые особенно пострадали от коронавируса. Например, власти помогут с выплатой зарплат сотрудникам.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИЖЕВСКЕ С QR-КОДОМ И БЕЗ НЕГО: 9 РАЗВЛЕЧЕНИЙ В РАМКАХ АНТИКОВИДНЫХ МЕР

Некоторыми вещами можно заняться и без QR-кода Фото: Амир Закиров

В Удмуртии вводят новые ограничения из-за коронавируса. Просто так сходить в торговый центр или кафе теперь сложнее. Но «Комсомолка» собрала для вас список, чем можно заняться даже без сертификата о вакцинации или перенесенной болезни.

ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ВЫЯВИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКА

15 госслужащих привлекли к ответственности Фото: Алена Селезнева

В администрации Ижевска прокуратура провела проверки. и оказалось, что многие работники являются родственниками или супругами руководителей подразделений. А еще один из работников согласовал документ, по которому его родственник мог получить деньги в банке.

ИЖЕВСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ОТЛИЛИ ОБРАЗЕЦ ОГРАДЫ СКВЕРА У «ЛЕНИНКИ»

Ограду у Национальной библиотеки отлили заново

Дождались! Ограду у Национальной библиотеки, которую ранее разрушили рабочие, отлили вновь в первозданном виде. Скоро она вернется на улицу.