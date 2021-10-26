35-летнего администратора букмекерской конторы в Ижевске подозревают в присвоении 270 тысяч рублей

Женщина взяла 270 тысяч рублей из кассы, чтобы дать их в долг знакомому Фото: Ульяна Колмогорова

Управляющая филиалом одной из букмекерских контор в Ижевске обратилась в полицию и рассказала, что обнаружила недостачу в 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую. Оказалось, что это администратор компании. Ей 35 лет, но ранее ее уже судили за мошенничество.

По версии следствия, к женщине обратился знакомый и попросил деньги в долг. Та взяла средства из кассы и отдала знакомому. После этого он пропал.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Часть денег подозреваемая вернула в компанию.

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