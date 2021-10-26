Скончался заслуженный работник культуры Удмуртии и России Семен Сухенький

Борис Семенович скончался после продолжительной болезни. Фото: vk.com/id428874079

Накануне, 25 октября, после продолжительной болезни скончался балетмейстер, преподаватель, заслуженный работник культуры Удмуртии и России Борис Сухенький. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев, Борису Семеновичу было 87 лет.

«Сухенький Семен Борисович награжден нагрудным значком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры, Золотой медалью ВДНХ СССР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006г. занесен на Доску почета Удмуртской Республики», — пишет министр.

Прощание с Семеном Борисовичем состоится 27 октября в 11.00 ч. по адресу: ул. Дзержинского, 54 (Удмуртский республиканский колледж культуры).

ДОСЬЕ КП

Сухенький Семен Борисович, родился 14 марта 1934 года в городе Мозырь Гомельской области БССР (ныне независимая Беларусь). Окончил Сталинградский (ныне Волгоградский) мехинститут, а также Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

- 1968-70-е годы - балетмейстер ансамбля песни и танца Дагестанской филармонии;

- 1970-74 – главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца «Италмас»;

- с 1974 года – преподаватель хореографических дисциплин Удмуртского республиканского колледжа культуры, организатор и бессменный художественный руководитель и балетмейстер народного ансамбля песни и танца «Зангари».

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Семена Борисовича.

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