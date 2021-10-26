Движение троллейбусов по улице Новоажимова в Ижевске временно приостановлено

Повреждена контактная сеть. Фото: архив КП в Ижевске
Сегодня, 26 октября, временно приостановлено движение троллейбусов по улице Новоажимова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», это связано с повреждением контактной сети. Пассажирам маршрутов №9, 10, 14 стоит учитывать эту информацию при планированиии поездок.
Движение организовано следующим образом:
- 9-й маршрут: Гор.Металлургов - Ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта - Центральный рынок;
- 10-й маршрут: Ул.Ворошилова - ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского;
- 14-й маршрут: Ул.Труда - ул.Дзержинского - ул.Удмуртская - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского.
Компания-перевозчик приносит извинения за временные неудобства.
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