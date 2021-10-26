До двадцати лет грозит задержанному в Ижевске наркозакладчику из Пермского края

Студента задержали в частном секторе на улице Фруктовая. Фото: Сергей Грачев

В частном секторе на улице Фронтовой в Ижевске задержан 18-летний студент одного из техникумов Пермского края. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его заподозрили в незаконном обороте наркотиков.

«В ходе личного досмотра подозреваемого оперативники обнаружили в кармане его одежды сверток, в котором находилось 99,7 граммов наркотического средства синтетического происхождения», – сообщают в ведомстве.

Установлено, что студент является закладчиком интернет-магазина. В Ижевск он прибыл на такси. Забрав закладку на улице Фронтовой, молодой человек хотел сбыть ее на территории Ижевска и Пермского края.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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