Карантин по птичьему гриппу ввели в Ижевске после массовой гибели кур

Очаг находится в микрорайоне Люлли. Фото: pixabay.com

На территории Ижевска введен карантин по птичьему гриппу, сообщает IZHLIFE со ссылкой на распоряжение, подписанное главой Удмуртии Александром Бречаловым. Напомним, на прошлой неделе в одном из личных подсобных хозяйств в микрорайоне Люлли была зафиксирована массовая гибель кур от высокопатогенного гриппа птиц.

«Как говорится в документе, опубликованном на сайте главы и правительства региона, эпизоотическим очагом гриппа считают пару десятков домов, расположенных на переулке Заречном в Люллях. В угрожаемую зону вошла территория в радиусе 5 км от границ очага, в том числе ижевские микрорайоны Люлли и Костина Мельница, с. Завьялово, СНТ «Энергетик-2», «Энергетик-3», «Завьяловские сады», «Родник», д. Новый Чультем Завьяловского района», – пишет издание.

В частности, в период карантина посторнним лица запрещено посещать очаг заражения (как пешком, так и на автомобиле). Кроме того, запрещено выгуливать, лечить и убивать птицу, снимать с нее пух и перья, а также ввозить и вывозить птицу, инкубационные яйца, продукты убоя, корма всех видов животных и инвентарь с территории очага.

Отмечается, что ветеринары продолжают организационно-хозяйственные, а и ветеринарно-санитарные мероприятия.

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