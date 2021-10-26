Застряли в речном иле: трое подростков на квадроцикле слетели с обрыва в Каму

Спасатели услышали крики о помощи и вытащили ребят на твердый грунт. Фото: vk.com/osvod_ur

24 октября, около 14:00, в районе слияния рек Кама и Сарапулка трое подростков (на вид 10-12 лет) слетели с обрыва на квадроцикле и застряли в полосе прибрежного ила. Как сообщает ОСВОД Удмуртии, квадроцикл стал медленно погружаться в ил, а пройти по засасывающей полосе ребята не могли. Подростки встали на квадроцикл и начали звать на помощь.

Фото: vk.com/osvod_ur

«Крики о помощи услышали осводовцы-спасатели на общественном спасательном посту «Южный» городского отделения ОСВОД Удмуртии. Патрульный катер сарапульского отделения ОСВОД УР вышел на помощь. Катером ребят сняли с квадроцикла и высадили на твердый грунт», – говорится в сообщении.

Пока спасательная машина вытаскивала квадроцикл, ребятам объяснили правила езды на самоходных машинах и поведения на речном берегу.

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