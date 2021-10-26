Муниципальных служащих в Шарканском районе Удмуртии наказали за предоставление недостоверной информации о доходах

Нарушения были выявлены в результате сверки сведений с данными Росреестра и Федеральной налоговой службы РФ. Фото: архив КП

Прокуратура Шарканского района Удмуртии проверила исполнение муниципальными служащими района требований законодательства о предоставлении сведений в рамках декларационной кампании за прошлый год. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что 32 служащих в администрации Шарканского района и в администрациях десяти сельских поселений сообщили неполные или же недостоверные сведения о своем имуществе, доходах, счетах и обязательствах.

«В частности, муниципальными служащими не отражались сведения обо всех открытых в банках счетах и остатках денежных средств на них, а также о счетах, открытых на их родственников. Неполные и недостоверные сведения предоставлялись также относительно имеющихся в собственности объектах недвижимости, о доходах, не связанных с исполнением должностных обязанностей, условиях имеющихся кредитных обязательств», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нарушения были выявлены в результате сверки сведений с данными Росреестра и Федеральной налоговой службы РФ.

Главе администрации Шарканского района, а также главам десяти сельских поселений вынесено 11 прокурорских представлений. После их рассмотрения нарушения были устранены. 7 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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