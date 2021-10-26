7 новых остановочных павильонов установили в Ижевске

В столице Удмуртии продолжается ремонт остановок. Фото: izh.ru

В столице Удмуртии продолжается ремонт остановок общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, уже установлены павильоны на семи остановочных площадках.

Так, новые павильоны появились на остановке «ул. Школьная» (от центра), на остановке «мкрн. Столичный» (из центра), на остановке «Радиотехника» (из центра), на остановке «Рембыттехника» (в центр), на остановке «пр-т Калашникова» (в направлении ул. Ленина), на ул. Выставочная - остановка «СХВ» (конечная автобуса №19) и на пр. Автозаводской - остановка «Автозавод» (конечная остановка троллейбуса №4).

«Полностью завершены работы по ремонту площадки на остановке «ул. Советская» (по ходу к ул. Удмуртская)», – говорится в сообщении.

Также до 30 октября планируют обновить павильоны на остановках - «Завод Керамблоков» на ул. Олега Кошевого (по ходу из центра), «Торговый Техникум» (в сторону ул. 10 лет Октября), «Орловское» на Славянском шоссе (по ходу из центра) и «Старый Юпитер» на ул. Воровского (по ходу в центр) и заменить павильон на остановке «ул. Коммунаров» по ул. К. Либкнехта.

На данный момент продолжается ремонт на остановках «УдГУ» (по ходу к ул. Советская) и «ул. Ворошилова» (по ходу к ул. 10 лет Октября), а на остановках «Улица Коммунаров» в обе стороны работы близятся к концу. Происходит замена павильона на остановке «Швейная фабрика «Зангари» (по ходу из центра).

«Помимо ремонта уже существующих остановок, в городе появятся две новые – у ТЦ «Флагман» и в жилой застройке «Новый город» в гор. Металлургов. Обе будут введены в эксплуатацию после устранения замечаний», – резюмируют в городской администрации.

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