Троллейбус врезался в торговый павильон в Ижевске

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 26 октября, около 10:50, напротив дома №4 по улице Труда в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщают в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии. По предварительным данным, водитель троллейбуса (мужчина 1982 года рождения) не справился с управлением и врезался сначала в опору ЛЭП, а затем и в торговый павильон.

«В результате ДТП два пассажира троллейбуса – женщины 1956 и 1959 годов рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает: в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, гололед) водителям необходимо соблюдать увеличенную дистанцию, исключить обгоны на загородных трассах при наличии встречного транспорта (даже на большом расстоянии), а также максимально снизить скорость, особенно при подъезде к пешеходным переходам.

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