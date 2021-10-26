Гороскоп на 27 октября для ижевчан: Тельцы захотят творческого самовыражения, а Ракам не стоит впустую терять время

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Прекрасный день. Незначительные успехи будут на всех фронтах, однако особенно удачно все будет в рабочей сфере. Используйте среду по максимуму.
ТЕЛЕЦ
Вы ощутите острую потребность в творческом самовыражении. Пробуйте себя в разных сферах – звезды намекают, что ваши поиски не пройдут даром.
БЛИЗНЕЦЫ
День разделится на две очень разные половины. Желаем вам с достоинством пережить непростое утро и насладиться вечерним покоем.
РАК
Не стоит тратить время попусту – его у вас не так уж и много. Возможно легкое недопонимание в отношениях с родными и близкими людьми.
ЛЕВ
День обещает приятные встречи и милые разговоры за чашечкой чая (или чего покрепче). Старайтесь не принимать близко к сердцу чужую критику.
ДЕВА
Важные дела стоит отложить на вторую половину дня. В целом вас ожидает увлекательная среда.
ВЕСЫ
Не торопитесь и тщательно планируйте каждое свое действие. Звезды советуют сменить имидж.
СКОРПИОН
С самого утра вы почувствуете колоссальную уверенность в своих силах. Идеальный день для дальних поездок.
СТРЕЛЕЦ
Стоит посерьезнее отнестись к своему здоровью. Ни в коем случае не терпите даже самую незначительную боль – поверьте, «само по себе» не пройдет.
КОЗЕРОГ
Следует соблюдать предельную осторожность в амурных делах – высока вероятность остаться в полном и беспросветном одиночестве.
ВОДОЛЕЙ
Вы найдете новых союзников, которые помогут вам решить давнюю проблему. Сегодня важно мыслить стратегически и поменьше действовать в одиночку.
РЫБЫ
Звезды советуют не браться за новые дела, не завершив старые. Звезды намекают, что сегодня очень пригодится ваше умение сглаживать острые углы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фотофакт: в Ижевске замечены огромные очереди на вакцинацию против коронавируса
Более 84 млн рублей планируется потратить на благоустройство спуска на Центральной площади Ижевска