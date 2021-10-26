Более 84 млн рублей планируется потратить на благоустройство спуска на Центральной площади Ижевска

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Фото: архив КП в Ижевске
Власти Ижевска начали принимать заявки от подрядчиков на проведение работ по реконструкции спуска к монументу Дружбы народов на Центральной площади. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Стартовая цена – 84,4 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать участки спуска от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького и от ул. Красной до ул. М. Горького.
Напомним, в октябре должны сдать часть эспланады между улицами К. Маркса и Красной. Во время ремонта выяснилось, что под участком проходят коммуникации, поэтому сроки сдачи перенесли.
О том, как будет выглядеть объект после завершения всех работ, мы рассказывали здесь.
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