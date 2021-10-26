Фотофакт: в Ижевске замечены огромные очереди на вакцинацию против коронавируса

Многие приходят на прививку во время обеденного перерыва. Фото: Амир Закиров

Уже несколько дней в Центре общественного здоровья Ижевска собираются большие очереди из желающих привиться против коронавируса. С начала октября, когда из-за сложной эпидемической обстановки закрылись временные пункты вакцинации, здесь работал единственный в городе постоянный прививочный пункт. Первоначально он хорошо справлялся со своей задачей, оставаясь хорошим подспорьем поликлиникам, но после введения обязательной вакцинации для отдельных групп населения и распоряжения главы Удмуртии о допуске в ряд заведений только по QR-коду количество желающих сделать прививку резко возросло.

«В воскресенье, 24 октября, я пришла в Центр общественного здоровья за час до закрытия пункта вакцинации. Людей было настолько много, что меня даже не пустили дальше порога. Говорили, чтобы приходили в другой день, потому что людей и так полный коридор (это было видно). Просили приходить хотя бы за два часа до закрытия пункта. А как, если я работаю только до шести?», – рассказывает ижевчанка Анастасия.

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Центр общественного здоровья. Фото: Амир Закиров

Здесь находится постоянный пункт вакцинации против коронавируса. Фото: Амир Закиров

При входе посетители надевают бахилы. Фото: Амир Закиров

Желающих сделать прививку очень много. Фото: Амир Закиров

Наш фотограф побывал в Центре общественного здоровья во вторник, 26 октября, выбрав для визита обеденное время, когда многие ижевчане, пользуясь законным перерывом, отправляются на вакцинацию. Очередь действительно занимала весь коридор.

Кстати, как сообщает в сторис своего «Инстаграма» вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук, потоки людей, явившихся на первую и вторую прививку в Центр общественного здоровья разделены, общей очереди нет.

Отметим, что именно 26 октября глава Ижевска Олег Бекмеметьев анонсировал открытие еще одного прививочного пункта с отдельным входом в офисе «Сбербанка» на улице Пушкинской. Планируется, что с началом его работы очереди уменьшатся.

Таким образом, привиться против коронавируса ижевчанам теперь можно либо в поликлинике по месту жительства, либо в Центре общественного здоровья по адресу пл. 50 лет Октября, 21, либо в дополнительном пункте вакцинации по адресу ул. Пушкинская, 157.

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