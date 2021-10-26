Пятнадцатилетняя Яна Александрова из Малой Пурги получила медаль Совета Федерации за спасение утопающего

Награду выпускнице девятого класса вручил лично спикер Госсовета республики Владимир Невоструев. Фото: udmgossovet.ru

Пятнадцатилетней жительнице Малой Пурги Яне Александровой вручили памятную медаль Совета Федерации Федерального собрания Совета Федерации «За проявленное мужество»: девушка спасла тонущего молодого человека. Награждение проходило на заседании 35-й сессии Госсовета Удмуртии.

«В июле этого года Яна вместе со старшим братом отдыхала возле реки Постолки у села Яган. Она обратила внимание на молодого человека, который захлёбывался в воде и звал на помощь. Не раздумывая, Яна бросилась к нему. К тому времени юноша уже скрылся под водой, и если бы не оперативная реакция и смелость Яны, которая буквально вытащила его на берег, история закончилась бы трагедией», – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Награду выпускнице девятого класса вручил лично спикер Госсовета республики Владимир Невоструев.

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