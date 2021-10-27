За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 396 человек

К сожалению, 19 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 27 октября в Удмуртии выявлено 396 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 44 ребенка до 14 лет и 85 человек старше 65 лет. Зафиксировано 19 смертей. Самой молодой умершей женщине было 46 лет, мужчине – 61 год.

421 человек выздоровел, их выписали.

7 696 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 602 - в состоянии средней степени тяжести, 585 – в тяжелом состоянии.

Всего на 27 октября в Удмуртии зарегистрировано 62 546 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 50 499 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 724 смерти.

Вакцинированы 486 942 жителя Удмуртии. Из них 341 712 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 86 117 человек.

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