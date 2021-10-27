Почти 22 тысячи жителей Удмуртии привились от коронавируса за 4 дня

По проценту вакцинированного населения по-прежнему лидируют Дебесский. Красногорский и Шарканский районы. Фото: Ильяс Бекмансуров

За последние 4 дня от коронавируса в Удмуртии вакцинировалисьь почти 22 тысячи жителей. О рекордном числе привитых рассказал глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«В начале октября за выходные прививались в среднем 3 300 человек. За прошедшие выходные цифра увеличилась почти в четыре раза», — рассказал он.

По проценту вакцинированного населения по-прежнему лидируют Дебесский. Красногорский и Шарканский районы.

Глава республики отметил, что из общего количества привитых заболело ковидом 1 198 человек, что меньше одного процента. Абсолютное большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.

Напомним, ижевчане говорят об огромных очередях на прививку от коронавируса. На улице Пушкинской был открыт новый пункт вакцинации.

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