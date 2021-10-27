Последние новости Ижевска на утро 27 октября 2021 года: очереди на вакцинацию против коронавируса и нехватка врачей в больницах

После введения дополнительных ограничений количество желающих привиться резко увеличилось. Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 27 октября. Синоптики обещают до +3°C, без осадков. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 27 октября одной строкой:
Более 84 млн рублей планируется потратить на благоустройство спуска на Центральной площади Ижевска
Скончался заслуженный работник культуры Удмуртии и России Семен Сухенький
Застряли в речном иле: трое подростков на квадроцикле слетели с обрыва в Каму
Муниципальных служащих в Шарканском районе Удмуртии наказали за предоставление недостоверной информации о доходах
7 новых остановочных павильонов установили в Ижевске
Троллейбус врезался в торговый павильон в Ижевске
Противогололедный реагент начали использовать на улицах Ижевска
Двое жителей Ижевска приняли участие в съемках шоу с Моргенштерном на СТС
Пятнадцатилетняя Яна Александрова из Малой Пурги получила медаль Совета Федерации за спасение утопающего
Перейдем к подробным новостям:
КАРАНТИН ПО ПТИЧЬЕМУ ГРИППУ В МИКРОРАЙОНЕ ЛЮЛЛИ
Фото: pixabay.com
На прошлой неделе в микрорайоне Ижевска Люлли обнаружили очаг птичьего гриппа – в одном из личных подсобных хозяйств пали все 33 куры. О том, какие меры предпринимаются для предотвращения распространения заболевания – читайте здесь.
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ОТКРОЮТ НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ
Фото: Ильяс Бекмансуров
Подробнее о графике работы нового пункта.
ИЛБЯС ХАННАНОВ – НОВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Бывший глава республиканской Росгвардии только в сентябре был назначен советником председателя правительства Удмуртии, а теперь он заместитель председателя правительства. Подробнее.
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ИЖЕВСКА МОГУТ ПОВЫСИТЬСЯ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД
Фото: Амир Закиров
Почему, насколько и когда – читайте здесь.
В УДМУРТИИ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ
Фото: pixabay.com
Как заявил глава региона Александр Бречалов, в связи с пандемией коронавируса республика испытывает сильный дефицит врачей и среднего медперсонала. Подробнее.
ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В БОЛЬНИЦАХ ИЖЕВСКА
После введения дополнительных ограничений количество желающих привиться резко увеличилось. Фото: Амир Закиров
После введения новых ограничений желающих поставить прививку стало заметно больше. Впрочем, смотрите сами.