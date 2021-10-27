Решение о переводе школ на дистанционное обучение примут до конца текущей недели

Условия, при которых школы смогут вернуться на очный формат после каникул – это высокие темпы вакцинации и отсутствие прироста числа случаев коронавируса. Фото: Сергей Грачев

До конца текущей недели в Удмуртии примут решение о переводе школ региона на дистанционное обучение, сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

«Решение, очно или дистанционно будут учиться дети с 8 ноября, примем до конца этой недели. Мы будем мониторить ситуацию утром, в обед и вечером. Основные критерии — ситуация с заболеваемостью, количество тяжелых и средних форм протекания болезни и темпы вакцинации», – заявил руководитель республики.

По его словам, условия, при которых школы смогут вернуться на очный формат после каникул – это высокие темпы вакцинации и отсутствие прироста числа случаев коронавируса.

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