Медицинские организации Удмуртии продолжат функционировать в нерабочие дни

31 октября, 4, 7 ноября будет оказываться лишь экстренная и неотложная помощь. Фото: Сергей Грачев

Пресс-служба Минздрава Удмуртии опубликовала график работы медицинских организаций республики во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Указом Президента России Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Тем не менее, система здравоохранения в эти дни продолжит оказывать помощь пациентам», – сообщили в пресс-службе министерства.

Итак, медицинские организации первичного звена (поликлиники, стоматологии, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) будут работать по следующему графику:

- 30 октября, 6 ноября – с 08:00 до 14:00;

- 1, 2, 3, 5 ноября – работа в обычном режиме;

- 31 октября, 4, 7 ноября – выходные (праздничные) дни. Будет оказываться лишь экстренная и неотложная помощь.

Отмечается, что вакцинация против коронавируса будет проводиться по режиму работы поликлиник.

Вакцинироваться в ижевском Центре общественного здоровья (пл. 50-летия Октября, 21) можно 30, 31 октября, 4, 6, 7 ноября – с 08:00 до 16:00; 1, 2, 3, 5 ноября – с 08:00 до 19:00.

Пункт вакцинации на Пушкинской, 157 будет работать 30 октября, 5,6 ноября - с 09:00 до 14:00; 1, 2, 3 ноября – с 09.00 до 18:00. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходные дни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 27 октября 2021 года: очереди на вакцинацию против коронавируса и нехватка врачей в больницах

Две беременных жительницы Удмуртии на поздних сроках и один ребенок находятся на аппаратах ИВЛ