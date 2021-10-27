Две беременных жительницы Удмуртии на поздних сроках и один ребенок находятся на аппаратах ИВЛ

Из общего числа привитых жителей региона заболели коронавирусом лишь 1,2%. Фото: Минздрав УР

По состоянию на 26 октября к аппарату ИВЛ подключены 602 жителя Удмуртии, сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов. Среди них две беременные женщины на поздних сроках и один ребенок.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство тяжелых больных не были привиты от коронавируса, и призвал граждан активнее вакцинироваться.

По его словам, из общего числа привитых жителей региона заболели коронавирусом лишь 1,2%. Абсолютное большинство перенесли заболевание в легкой форме.

По состоянию на утро 27 октября вакцинировались 486 942 жителя Удмуртии. Из них 341 712 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 86 117 человек.

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