Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 12:36

Привитые первым компонентом вакцины от коронавируса жители Удмуртии не могут посещать места общего пользования, в которых требуется подтвердить вакцинацию QR-кодом или ПЦР-тестом

Это не касается однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
В этом случае вам необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения. Фото: Амир Закиров

В этом случае вам необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения. Фото: Амир Закиров

Если человек поставил один компонент двухкомпонентной вакцины от коронавируса, это не дает ему право посещать торговые центры, общепит, салоны красоты и другие категории общественных заведений без отрицательного ПЦР-теста. Об этом в ходе эфира на своей странице в инстаграме сообщил первый зампредседателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что это не касается однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», после прививки которой выдается QR-код.

Прямой эфир по ограничениям для бизнеса в Удмуртии
Источник: https://www.instagram.com/p/CVhZ6FKqrTj/ Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Константин Сунцов

«Посещать места общего пользования, в которых необходимы документы, подтверждающие вакцинацию, с одним компонентом двухкомпонентной вакцины нельзя. То же самое касается и работы в таких местах. В этом случае вам необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения», – объяснил Сунцов.

Напомним, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии введены дополнительные антиковидные ограничения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Медицинские организации Удмуртии продолжат функционировать в нерабочие дни

105 двоен родилось в Удмуртии с начала 2021 года