Привитые первым компонентом вакцины от коронавируса жители Удмуртии не могут посещать места общего пользования, в которых требуется подтвердить вакцинацию QR-кодом или ПЦР-тестом

В этом случае вам необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения. Фото: Амир Закиров

Если человек поставил один компонент двухкомпонентной вакцины от коронавируса, это не дает ему право посещать торговые центры, общепит, салоны красоты и другие категории общественных заведений без отрицательного ПЦР-теста. Об этом в ходе эфира на своей странице в инстаграме сообщил первый зампредседателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что это не касается однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», после прививки которой выдается QR-код.

«Посещать места общего пользования, в которых необходимы документы, подтверждающие вакцинацию, с одним компонентом двухкомпонентной вакцины нельзя. То же самое касается и работы в таких местах. В этом случае вам необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения», – объяснил Сунцов.

Напомним, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии введены дополнительные антиковидные ограничения.

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