68 интернет-сайтов закрыли в Удмуртии за торговлю поддельными сертификатами вакцинации против коронавируса

Ответственность предусмотрена как для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты и коды, так и для тех, кто их незаконно создает и распространяет. Фото: Сергей Грачев
С начала массовой вакцинации в Удмуртии выявлено и заблокировано 68 интернет-сайтов, торгующих поддельными сертификатами вакцинации против коронавируса. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за приобретение такого сертификата или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность.
«При этом ответственность предусмотрена как для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты и коды, так и для тех, кто их незаконно создает и распространяет», — сообщили в ведомстве.
Согласно статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков») организатор продажи сертификатов может отправиться в колонию на срок до двух лет, а использующий сертификат покупатель – на срок до одного года.
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