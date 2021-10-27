В Театре оперы и балета в Ижевске повторно откроется пункт вакцинации против коронавируса

На данный момент действуют пункты вакцинации против коронавируса в Центре Общественного здоровья и в отделении банка на улице Пушкинской 157. Фото: Ильяс Бекмансуров

С 28 октября в Ижевске откроется пункт вакцинации против коронавируса в Государственном театре оперы и балета УР, сообщила в своем инстаграме зампредседателя регионального правительства Эльвира Пинчук.

«Дорогие друзья, мы видим ваши замечания относительно очередей в пунктах вакцинации. Именно поэтому с завтрашнего дня открывается дополнительный прививочный пункт. Он будет расположен в театре оперы и балета на Центральной площади и работать будет с 8 утра до 7 вечера», — заявила она.

В данной локации уже разворачивали пункт вакцинации – он работал минувшим летом. В конце августа его закрыли.

Напомним, в столице Удмуртии на данный момент действуют пункты вакцинации против коронавируса в Центре Общественного здоровья и в отделении банка на улице Пушкинской 157.

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