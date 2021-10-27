Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид подтвердился у 198 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 27 октября в Удмуртии выявили 396 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 19 пациентов скончались.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 399 (+198 по отношению к утру 26 октября)
Увинский район — 2 106 (+44)
Можга — 3 101 (+27)
Игринский район — 1 651 (+17)
Воткинск — 3 119 (+16)
Глазов — 2 799 (+12)
Сарапул — 2 351 (+10)
Можгинский район — 847 (+10)
Селтинский район — 593 (+9)
Шарканский район — 1001 (+9)
Камбарский район — 590 (+8)
Кезский район — 385 (+8)
Воткинский район — 830 (+5)
Сюмсинский район — 696 (+4)
Красногорский район — 524 (+4)
Киясовский район — 413 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 747 (+3)
Балезинский район — 1 113 (+2)
Глазовский район — 539 (+2)
Завьяловский район — 2 469 (+2)
Юкаменский район — 507 (+1)
Ярский район — 417 (+1)
Алнашский район — 839
Малопургинский район — 666
Сарапульский район — 650
Кизнерский район — 569
Дебесский район — 475
Вавожский район — 534
Граховский район — 405
Каракулинский район — 375
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