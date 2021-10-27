Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид подтвердился у 198 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 27 октября в Удмуртии выявили 396 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 19 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 399 (+198 по отношению к утру 26 октября)

Увинский район — 2 106 (+44)

Можга — 3 101 (+27)

Игринский район — 1 651 (+17)

Воткинск — 3 119 (+16)

Глазов — 2 799 (+12)

Сарапул — 2 351 (+10)

Можгинский район — 847 (+10)

Селтинский район — 593 (+9)

Шарканский район — 1001 (+9)

Камбарский район — 590 (+8)

Кезский район — 385 (+8)

Воткинский район — 830 (+5)

Сюмсинский район — 696 (+4)

Красногорский район — 524 (+4)

Киясовский район — 413 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 747 (+3)

Балезинский район — 1 113 (+2)

Глазовский район — 539 (+2)

Завьяловский район — 2 469 (+2)

Юкаменский район — 507 (+1)

Ярский район — 417 (+1)

Алнашский район — 839

Малопургинский район — 666

Сарапульский район — 650

Кизнерский район — 569

Дебесский район — 475

Вавожский район — 534

Граховский район — 405

Каракулинский район — 375

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