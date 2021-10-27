В ходе погони за пьяным водителем на «шестерке» в Удмуртии полицейские применили табельное оружие

Водитель игнорировал требования остановиться. Фото: МВД по УР

В ночное время в отдел полиции поселка Игра поступило сообщение от экипажа ДПС о преследовании автомобиля ВАЗ-2106 по улице Кооперативной. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, на законное требование остановиться водитель «шестерки» не реагировал.

«В соответствии с требованиями ст.23 Федерального закона РФ №3-ФЗ «О полиции» сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия для принудительной остановки автомобиля, водитель которого создавал реальную угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения», – говорится в сообщении ведомства.

На лесной дороге за поселком инспектор ДПС сначала дал предупредительный выстрел в небо, а после несколько раз выстрелили по колесам «шестерки».

Водителя задержали. Им оказался 34-летний игринец. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян – в его крови обнаружили 0,78 мг/л алкоголя.

На задержанного составили протоколы: по части 3 статье 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»), части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами») и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»).

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