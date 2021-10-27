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Общество27 октября 2021 16:46

На улице Кунгурцева в Ижевске появится новый пешеходный переход

На сайте городской администрации появилось соответствующее постановление
Дмитрий Коренев
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Городские службы обязали установить знаки и нанести разметку. Фото: Алена Селезнева

Городские службы обязали установить знаки и нанести разметку. Фото: Алена Селезнева

В администрации Ижевска принято решение об организации нового пешеходного перехода на улице Кунгурцева. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на постановление городского главы.

«Кроме того, здесь установят дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)», – пишет издание.

Городские службы обязали установить знаки и нанести разметку.

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