Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов о возгорании в ковидном отделении больницы Ижевска: «Пострадавших нет»

Пожар в ковидном отделении больницы в Ижевске. Фото: скриншот с видео

Сегодня в ковидном отделении ГКБ №6 произошел пожар. В 19:44 ситуацию прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Чуть позднее премьер-министр Ярослав Семенов дал оперативную информацию о случившимся на видео «ВКонтакте».

«В 18:40 поступило сообщение, что на 7 этаже больницы произошло возгорание предварительно на площади 5 кв метров. Возгорание произошло в помещении, где хранились средства ухода. На тот момент на этаже находились 74 человека. В настоящий момент, 52 пациента, которые находились на кислородотерапии размещены на 2 и 6 этажах. Около 23 пациентов направляются в другой корпус», – сообщил он.

Напомним, что первые сообщения о пожаре стали появляться в социальных сетях около 19 часов вечера, 27 октября 2021 года.