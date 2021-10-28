Главный специалист Минздрава Удмуртии по акушерству и гинекологии Елена Сахабутдинова: «Я сторонница вакцинации для беременных женщин»

Коронавирус крайне опасен длябеременных женщин Фото: canva.com

COVID-19 крайне опасен для беременных женщин, предупреждают специалисты, поэтому прививаться лучше еще на этапе планирования беременности. Однако, если своевременно вакцинироваться не удалось, прививку можно сделать и во время беременности, но после 22 недели.

«Я сторонница вакцинации для беременных женщин. Коронавирус увеличивает вероятность появления акушерских осложнений и материнскую смертность. Вакцина от COVID-19 безопасна, не нужно бояться никаких последствий», - подчеркнула Елена Сахабутдинова.

Что же касается грудного вскармливания, накопленные данные по использованию вакцин во всем мире свидетельствуют о возможности применения вакцины у кормящих матерей.

В России уже есть опыт вакцинации беременных от гриппа, когда иммуноглобулины матери передаются с материнским молоком ребенку и защищают его в течение 6 месяцев после прививки. С вакциной от коронавируса наблюдается та же ситуация. В России, напомним, для вакцинации беременных и кормящих женщин разрешен препарат Спутник V.

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