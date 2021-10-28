За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 398 человек

К сожалению, зафиксирована 21 смерть. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 28 октября в Удмуртии выявлено 398 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 78 детей до 14 лет и 94 человека старше 65 лет. Зафиксирована 21 смерть. Самой молодой умершей женщине было 57 лет, мужчине – 53 года.

421 человек выздоровел, их выписали.

7 733 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 527 - в состоянии средней степени тяжести, 579 – в тяжелом состоянии.

Всего на 28 октября в Удмуртии зарегистрировано 62 944 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 50 920 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 745 смертей.

Вакцинированы 496 833 жителя Удмуртии. Из них 343 023 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 90 298 человек.

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