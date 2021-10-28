Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева участвует в Гран-при Канады по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева выступит в Канаде. Фото: /www.instagram.com/liza_tuktik/

Спустя 30 часов Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева, все-таки получившие канадские визы, прилетели в Ванкувер. Напомним, что российские фигуристки представляют Россию на втором этапе серии Гран-при, который пройдет с 29 по 31 октября в Канаде.

Поболеть за Елизавету Туктамышеву жители Удмуртии смогут во время трансляций на Первом канале:

30 октября в 4 часа по местному времени фигуристки выполнят короткую программу;

31 октября в 6 часов 30 минут по местному времени россиянки откатают произвольную программу.

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