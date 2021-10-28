Стал известен режим работы общественного транспорта Ижевска в нерабочие дни

Пополнить проездные на ноябрь можно будет и в выходные. Фото: администрация Ижевска

В нерабочие дни в Ижевске изменится расписание работы общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 1 по 3 ноября на линию выедут 80% автобусов от буднего дня. В остальные дни автобусы будут ездить по режиму выходного дня», – говорится в сообщении.

Трамваи и троллейбусы будут ездить по следующему графику:

- 30 октября – по расписанию субботы,

- 31 октября - по расписанию воскресенья;

- 1-3 ноября - по расписаниям будних дней;

- 4 ноября - по расписанию субботы;

- 5-7 ноября - по воскресному расписанию.

Отмечается, что пополнить проездные на ноябрь можно и в выходные в двух точках: на ул. Ленина, 4а (здание ж/д касс в центре) и ул. Буммашевская, 5. Работать они будут 30 и 31 октября с 9:00 до 17:00, с 1 по 3 ноября – с 7:30 до 18:30.

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