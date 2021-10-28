Последние новости Ижевска на утро 28 октября 2021 года: возможное подорожание проезда в общественном транспорте, вакцинация беременных и пожар в больнице

Во время пожара из ковидного отделения эвакуировали 74 человека. Фото: МЧС Удмуртии

Доброго и позитивного вам утра, ижевчане! Сегодня четверг, 28 октября. Синоптики прогнозируют днем до +6 градусов, дождь. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 27 октября одной строкой:

В ходе погони за пьяным водителем на «шестерке» в Удмуртии полицейские применили табельное оружие [ВИДЕО]

В Театре оперы и балета в Ижевске повторно откроется пункт вакцинации против коронавируса

67-летний водитель «десятки» скончался в больнице после столкновения с «Калиной» под Ижевском

Привитые первым компонентом вакцины от коронавируса жители Удмуртии не могут посещать места общего пользования, в которых требуется подтвердить вакцинацию QR-кодом или ПЦР-тестом

Трехмесячный ребенок и 24-летняя девушка пострадали в ДТП с опрокидыванием в Удмуртии

Решение о переводе школ на дистанционное обучение примут до конца текущей недели

Александр Бречалов: «В республике не хватает 618 врачей и 728 средних медработников»

Медицинские организации Удмуртии продолжат функционировать в нерабочие дни

К подробным новостям:

«Действовали в условиях практически нулевой видимости»: что известно о пожаре в ковидной больнице Ижевска

Во время пожара из ковидного отделения эвакуировали 74 человека. Фото: МЧС Удмуртии

Пожар произошел в отделении ГКБ №6 Ижевска. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание в складском помещении на площади 5 кв.м. В отделении находилось 74 пациента и 10 сотрудников больницы, всех удалось эвакуировать из здания в короткие сроки и без вреда для жизни и здоровья. Все подробности здесь.

В общественном транспорте Ижевска может подорожать проезд

Фото: Амир Закиров

С чем это связано, когда планируется повышение и на сколько рассказываем в нашем материале.

Почему объем тестирования зимой и летом отличался почти в два раза при одинаковой заболеваемости ковидом в Удмуртии?

Фото: Амир Закиров

«Комсомолка» собрала в таблицу данные регионального оперштаба и построила график суточной заболеваемости коронавирусом в сутки с начала августа 2020 года по конец октября 2021 года. Выяснилось, что во время роста заболеваемости количество анализов в день снижалось. Другие факты и официальный ответ Управления Роспотребнадзора по Удмуртии найдете здесь.

Муниципальных служащих в Шарканском районе Удмуртии наказали за предоставление недостоверной информации о доходах

Фото: архив КП Фото: Архив «КП» в Ижевске

32 народных избранника умолчали об имуществе, доходах, счетах и обязательствах. Что и кому грозит за подобное нарушение расскажем в нашем материале.

Главный специалист Минздрава Удмуртии по акушерству и гинекологии Елена Сахабутдинова: «Я сторонница вакцинации для беременных женщин»

Фото: canva.com

Врач рассказала, что коронавирус крайне опасен для беременных, поэтому прививаться нужно обязательно. Если не получилось вакцинироваться до наступления беременности, сделать это после 22 недели. О том, стоит ли прививаться кормящим мамам мы тоже расскажем.