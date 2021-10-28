На Яндекс.Картах появились панорамы четырех городов Удмуртии

Дом культуры в Глазове. Фото: Яндекс.Карты

Яндекс.Карты обновили панорамы Ижевска и впервые добавили панорамы Сарапула, Глазова, Воткинска и Камбарки. Как сообщает пресс-служба сервиса, панорамомобиль со специальным оборудованием проехал по Удмуртии и окрестностям этим летом.

«Во время поездки он сделал почти 460 тысяч фотографий, из которых получилось более 114 тысяч панорам — они уже доступны в Яндекс.Картах. Новые панорамы охватывают почти 1200 километров дорог», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на фотографиях есть здания и сооружения, которые появились в последние годы. В их числе, например, новые дороги в микрорайоне Ижевска Строитель.

Микрорайон Ижевска Строитель. Фото: Яндекс.Карты

Не обошлось и без общественно и культурно значимых локаций и достопримечательностей: вокзал в Агрызе, дом-музей Чайковского в Воткинске, набережная Камы в Сарапуле и Дом культуры в Глазове.

Фото: Яндекс.Карты

Дом-музей Чайковского в Воткинске. Фото: Яндекс.Карты

Набережная Камы в Сарапуле. Фото: Яндекс.Карты

Панорамы можно посмотреть по ссылке и в приложении Яндекс.Карты. Более того, для владельцев сайтов предусмотрена возможность разместить любую панораму на своем ресурсе, используя API сервиса.

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