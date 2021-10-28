Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта улицы Ворошилова в Ижевске

В 2021 году в Ижевске запланирован ремонт 6,140 км автодорог. Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Подрядчик, который занимался ремонтом улицы Ворошилова в Ижевске, сорвал сроки выполнения работ. Об этом в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

««Подрядчик просрочил срок выполнения контракта, за что уже оштрафован. Сейчас работы вступили в заключительную стадию. Буквально неделя, и ремонт будет закончен», — заявил градоначальник.

Напомним, улицу Ворошилова ремонтируют в рамках национального проекта. В 2021 году в Ижевске запланирован ремонт 6,140 км автодорог.

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