Есть вопрос: что построят на перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске

Пока площадка выглядит пустынной. Фото: Игорь Бобров
Читатели «Комсомолки» заметили, что за Свято-Михайловским собором в Ижевске началась стройка.
«На перекрестке улиц Бородина и Свободы начали очищать участок от деревьев. Там появится очередной жилой комплекс?», — спрашивает читатель Игорь.
Как сообщили «Комсомолке» в Минстрое Удмуртии, разрешения на стройку в районе данного перекрестка не выдавалось. Однако МВД по республике вплоть до 23 ноября имеет право на возведение административного здания в квартале, ограниченном улицами Бородина, Свободы, Красногеройской и В. Сивкова.
Строительство здания МВД должны были начать еще в 2018 году.
Интересно, что на Яндекс.Картах уже появилась информация, что здесь располагается ЖК Михайловский», состоящий из трех зданий.
На Яндекс.Картах уже появилась информация, что здесь располагается ЖК Михайловский». Фото: Яндекс.Карты
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.
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