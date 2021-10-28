Эспланаду на Центральной площади Ижевска сдадут в начале ноября

Арт-объект Арт-объект Сириус будет особенно красив во время заката Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Реконструкция спуска от Центральной площади Ижевска к монументу Дружбы народов близится к завершению. Как сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, подрядчик гарантирует сдачу объекта в ближайшие дни.

«На приемку мы планируем выйти в первую рабочую неделю ноября», — заявил градоначальник.

Напомним, во время ремонта на участке были обнаружены коммунальные сети, в связи с чем сроки сдачи были перенесены на конец ноября. Эспланаду продолжат благоустраивать в следующем году – на это выделено более 84 млн рублей.

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