Расул Гархаманов из Ижевска продолжает борьбу за 3 000 000 рублей в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ

Расул Гархаманов. Фото: телеканал ТНТ

В шоу «Открытый микрофон» (16+) шоу на телеканале ТНТ, в котором молодые комики борются за денежный приз в размере 3 000 000 рублей. Ребят отбирают четыре гуру юмора: Иван Абрамов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Юлия Ахмедова. Первые этапы отбора позади, а в эту пятницу завершится этап «Дуэли». Победители выйдут в следующий этап - «Концерты». Участников остается все меньше, и все ближе момент, когда станет известно имя победителя.

Фото: телеканал ТНТ

В борьбе за денежный приз участвует и 23-летний ижевчанин Расул Гархаманов. Всю свою сознательную жизнь он занимается юмором – сначала играл в школьной лиге КВН, позже участвовал в Международном фестивале «КиВиН». Позднее парень решил целиком и полностью посвятить себя стендапу. Расул поехал в Москву и принял участие в ежегодном фестивале «Открытого микрофона» на ТНТ.

Фото: телеканал ТНТ

Молодой человек прошел отбор и попал в команду Алексея Щербакова.

Фото: телеканал ТНТ

«В команде Алексея классно и очень круто. Наставник всячески помогает и поддерживает. Алексей никогда не отказывал в помощи с написанием шуток, где морально готовил «перелезать через забор», - рассказывает Расул нашему журналисту.

Этап концертов дался парню непросто, но было интересно.

«Мы с Алексеем не к этому готовились. Этап хоть и был сложным, но на нем не оказалось заборов, которые нужно преодолеть».

На вопрос о планах на будущее Расул ответил , что хочет стать каскадером.

Поболеть за земляка через экран телевизора ижевчане смогут уже в эту пятницу, 29 сентября, в 23:00, на телеканале ТНТ.

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