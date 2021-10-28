Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 179 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным на утро 28 октября в Удмуртии выявили 398 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 21 пациент скончался.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 578 (+179 по отношению к утру 27 октября)

Можга — 3 140(+39)

Воткинск — 3 156 (+37)

Сарапул — 2 372 (+21)

Игринский район — 1 669 (+18)

Глазов — 2 813 (+14)

Увинский район — 2 120 (+14)

Воткинский район — 841 (+11)

Камбарский район — 600 (+10)

Можгинский район — 856(+9)

Каракулинский район — 382 (+7)

Дебесский район — 482 (+7)

Балезинский район — 1 119 (+6)

Кезский район — 390 (+5)

Шарканский район — 1005 (+4)

Ярский район — 420 (+3)

Глазовский район — 541 (+2)

Завьяловский район — 2 471 (+2)

Алнашский район — 841 (+2)

Селтинский район — 595 (+2)

Юкаменский район — 509 (+2)

Сюмсинский район — 697 (+1)

Малопургинский район — 667 (+1)

Красногорский район — 525 (+1)

Киясовский район — 414 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 747

Сарапульский район — 650

Кизнерский район — 569

Вавожский район — 534

Граховский район — 405

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