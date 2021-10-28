Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 179 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным на утро 28 октября в Удмуртии выявили 398 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 21 пациент скончался.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 578 (+179 по отношению к утру 27 октября)
Можга — 3 140(+39)
Воткинск — 3 156 (+37)
Сарапул — 2 372 (+21)
Игринский район — 1 669 (+18)
Глазов — 2 813 (+14)
Увинский район — 2 120 (+14)
Воткинский район — 841 (+11)
Камбарский район — 600 (+10)
Можгинский район — 856(+9)
Каракулинский район — 382 (+7)
Дебесский район — 482 (+7)
Балезинский район — 1 119 (+6)
Кезский район — 390 (+5)
Шарканский район — 1005 (+4)
Ярский район — 420 (+3)
Глазовский район — 541 (+2)
Завьяловский район — 2 471 (+2)
Алнашский район — 841 (+2)
Селтинский район — 595 (+2)
Юкаменский район — 509 (+2)
Сюмсинский район — 697 (+1)
Малопургинский район — 667 (+1)
Красногорский район — 525 (+1)
Киясовский район — 414 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 747
Сарапульский район — 650
Кизнерский район — 569
Вавожский район — 534
Граховский район — 405
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