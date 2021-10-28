Есть вопрос: как жителям Удмуртии с хроническими заболеваниями получить плановую помощь в период пандемии?

Нагрузка на медучреждения Удмуртии продолжает возрастать. Фото: Ильяс Бекмансуров

На фоне подъема заболеваемости коронавирусом нагрузка на медучреждения Удмуртии продолжает возрастать. В связи с этим многим пациентам, чей случай не относится к категории неотложных или экстренных, приходится долго ждать помощи.

«Как в Ижевске получить плановую помощь? Требуется операция, ситуация не критичная, но доставляет определенный дискомфорт в жизнедеятельности. Врач говорит, что все больницы из-за COVID-19 закрыты на оказание плановой помощи. Как быть? Дожидаться перехода заболевания в критическую стадию?», – пишет в редакцию одна из наших читательниц.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, на сегодняшний день о полном прекращении плановой помощи на территории региона говорить нельзя – временно приостановлено оказание плановой помощи только по некоторым профилям. По другим направлениям, таким как помощь онкологическим и туберкулезным пациентам, пациентам на диализе, она не останавливалась.

Что касается планового приема в поликлиниках, он сокращен в объемах, но ведется. Например, если раньше человеку, находящемуся на диспансерном учете и не явившемуся вовремя на осмотр, звонили из больницы и напоминали о необходимости визита, то теперь никто не будет на этом настаивать – если человек не обращается сам, значит его состояние не ухудшается, и с плановыми процедурами можно повременить.

Это решает сразу две проблемы: немного разгружает медперсонал и уменьшает вероятность заражения коронавирусом пациентов с хроническими заболеваниями при посещении больницы.

«Плановая помощь – это достаточно большой комплекс мероприятий, включающий обследования, лабораторные и инструментальные исследования. Как правило он включает в себя именно профилактическое направление, когда у человека нет ощущения ухудшения состояния здоровья», – объясняет замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

По словам эксперта, перенос процедур, которые проводятся для регулярной оценки состояния пациентов с хроническими заболеваниями, с точки зрения эпидемической ситуации вполне оправдан. Но если появляются жалобы на дискомфорт или боли, то помощь уже переходит в разряд неотложной или экстренной. И отказать в ней не могут.

Это не означает, что пациенты должны «доводить свое состояние до критического» – просто следует внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать полученные ранее рекомендации врача и отслеживать любые изменения в самочувствии.

Если у пациента появляются вопросы, которые не получается решить с лечащим врачом, их можно задать в официальном обращении на сайте Минздрава Удмуртии.

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