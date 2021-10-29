За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 398 человек

Зафиксировано 29 летальных случаев. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 29 октября в Удмуртии выявлено 398 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 56 детей до 14 лет и 86 человек старше 65 лет. Зафиксировано 29 смертей. Самой молодой умершей женщине было 59 лет, мужчине – 38 лет.

391 человек выздоровел, их выписали.

7 769 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 475 - в состоянии средней степени тяжести, 573 – в тяжелом состоянии.

Всего на 29 октября в Удмуртии зарегистрировано 63 342 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 51 311 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 774 смерти.

Вакцинированы 506 113 жителей Удмуртии. Из них 344 350 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 94 401 человек.

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