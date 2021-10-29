Фотофакт: как проходит вакцинация против коронавируса в трех прививочных пунктах Ижевска

В Ижевске работает три пункта вакцинации от ковида Фото: Амир Закиров

Уже несколько дней ижевчане жалуются на очереди в пунктах вакцинации против коронавируса. Напомним, с начала октября, помимо поликлиник по месту жительства, привиться можно было в единственном пункте вакцинации, расположенном в Центре общественного здоровья. После введения обязательной вакцинации для отдельных групп населения и дополнительных антиковидных мер нагрузка на этот пункт значительно возросла, так как количество желающих вакцинироваться увеличилось. Появились большие очереди.

26 октября второй постоянный пункт вакцинации открылся в офисе «Сбербанка» на улице Пушкинской. И на следующий же день, 27 октября, в паблике «Злой Ижевчанин» «ВКонтакте» появилось фото очереди перед новым пунктом – люди стояли на улице.

Очередь перед прививочным пунктом 27 октября. Фото: vk.com/zlou18

Как сообщили очевидцы, фото могло быть сделано около 10:00 по местному времени. В соцсети оно появилось в 11:44 с эмоциональной подписью: «Новый пункт вакцинации на Пушкинской, стоим на улице уже больше часа!».

28 октября наш фотограф посетил все три пункта вакцинации. Съемка производилась в интервале с 12:00 до 13:00.

В Центре общественного здоровья очередь оказалась меньше, чем двое суток назад в это же время, но коридор тем не менее был заполнен.

Перед Центром общественного здоровья пусто Фото: Амир Закиров

Внутри есть очередь Фото: Амир Закиров

Перед офисом банка ожидаемого столпотворения не оказалось. Внутри также находилось не очень много людей. Возможно, с утра посетителей было больше. Также можно предположить, что люди, увидев посты в социальных сетях, решили отложить свой визит в прививочный пункт, чтобы не стоять в очереди.

Очереди на улице перед офисом банка нет Фото: Амир Закиров

Внутри обустроены сидячие места Фото: Амир Закиров

Люди соблюдают дистанцию Фото: Амир Закиров

Не так много народу оказалось и в Театре оперы и балета. Прививочный пункт в фойе открылся в день съемки, 28 октября. Возможно, еще не все люди о нем узнали.

Новый пункт вакцинации открылся в Театре оперы и балета – никаких очередей снаружи Фото: Амир Закиров

На двери – режим работы Фото: Амир Закиров

Прививка делается за ширмой Фото: Амир Закиров

Напомним, сейчас ижевчане могут привиться против коронавируса в трех пунктах вакцинации, а также в поликлиниках по месту жительства.

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