Есть вопрос: почему участок около Филармонии в Ижевске огорожен лентой?

Сейчас практически во всем здании обновляют окна Фото: Анастасия Захарова

«Неужели внешний вид здания станет совсем другим?», - интересуется наша читательница Алена, увидев небольшой участок, огороженный лентой и стройку.

Директор филармонии Алексей Фомин пояснил КП, что сейчас практически во всем здании обновляют окна. Работы проводят по целевой программе. Благодаря этому обновится не только образ Филармонии, но и сделает ее теплее.

«Мы бы хотели обновить окна, которые выходят на улицу Пушкинскую нашего красивого города. Мы решили апгрейдить Филармонию, чтобы высокая музыка звучала и в хорошей, доброй атмосфере. За это хочется поблагодарить правительство Удмуртии, министерство культуры и лично министра Владимира Соловьева», — добавил Алексей Фомин.

Напомним, ранее обновили фасады около корпусов УдГУ .

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