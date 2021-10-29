В администрации Граховского района проигнорировали жалобу зоозащитников по поводу отлова бродячих животных

Жалоба касалась отлова бродячих животных. Фото: pixabay.com

7 июля в администрацию Граховского района Удмуртии поступило обращение зоозащитников с доводами о бездействии в отлове бродячих животных. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, муниципалитет не ответил на обращение в течение установленного законом 30-дневного срока, тем самым нарушив требования части 2 статьи федерального закона № 59.

«В этой связи прокурором района в адрес главы муниципалитета внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены», – говорится в сообщении ведомства.

Виновного сотрудника администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, приговором мирового судьи заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений администрации МО «Граховский район» был оштрафован на 5 000 рублей за нарушения порядка рассмотрения обращений.

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