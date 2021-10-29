Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 6:30

Последние новости Ижевска на утро 29 октября 2021 года: мраморная крошка вместо реагентов и сдача эспланады

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Наталья Сорокина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последние новости Ижевска

Последние новости Ижевска

Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 29 октября. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 29 октября одной строкой:

Стал известен режим работы общественного транспорта Ижевска в нерабочие дни.

Эспланаду на Центральной площади Ижевска сдадут в начале ноября.

Есть вопрос: что построят на перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске.

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В некоторых местах планируем использовать мраморную крошку вместо реагентов».

Есть вопрос: как жителям Удмуртии с хроническими заболеваниями получить плановую помощь в период пандемии?

Находящийся под домашним арестом глава Октябрьского района Алексей Девяткин может быть уволен еще до окончания следствия.

Перейдем к подробным новостям:

ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА-ИНСТРУКТОРА ИЗ ИЖЕВСКА АНТОНИНЫ ГАРИПОВОЙ

Запечатленные воспоминания

Запечатленные воспоминания

Фото: Амир Закиров

Гариповой (а в девичестве – Петуховой) Антонине Алексеевне – 72 года. В прошлом она – летчик-инструктор! Ее историю решила записать журналист «Комсомолки».

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОТЛИЧАЕТСЯ?

«Комсомолка» проанализировала графики заболеваемости и ПЦР-тестирования

«Комсомолка» проанализировала графики заболеваемости и ПЦР-тестирования

Фото: Архив КП

Еще зимой 2020–2021 года жители Удмуртии отметили следующую закономерность: до начала ноября 2020 года объемы ПЦР-тестирования планомерно нарастали, а затем снизились, несмотря на то, что рост заболеваемости не просто продолжился, а значительно усилился.

ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!