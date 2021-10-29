Последние новости Ижевска на утро 29 октября 2021 года: мраморная крошка вместо реагентов и сдача эспланады

Последние новости Ижевска
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 29 октября. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 29 октября одной строкой:
Стал известен режим работы общественного транспорта Ижевска в нерабочие дни.
Эспланаду на Центральной площади Ижевска сдадут в начале ноября.
Есть вопрос: что построят на перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске.
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В некоторых местах планируем использовать мраморную крошку вместо реагентов».
Есть вопрос: как жителям Удмуртии с хроническими заболеваниями получить плановую помощь в период пандемии?
Находящийся под домашним арестом глава Октябрьского района Алексей Девяткин может быть уволен еще до окончания следствия.
Перейдем к подробным новостям:
ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА-ИНСТРУКТОРА ИЗ ИЖЕВСКА АНТОНИНЫ ГАРИПОВОЙ
Запечатленные воспоминания
Фото: Амир Закиров
Гариповой (а в девичестве – Петуховой) Антонине Алексеевне – 72 года. В прошлом она – летчик-инструктор! Ее историю решила записать журналист «Комсомолки».
ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОТЛИЧАЕТСЯ?
«Комсомолка» проанализировала графики заболеваемости и ПЦР-тестирования
Фото: Архив КП
Еще зимой 2020–2021 года жители Удмуртии отметили следующую закономерность: до начала ноября 2020 года объемы ПЦР-тестирования планомерно нарастали, а затем снизились, несмотря на то, что рост заболеваемости не просто продолжился, а значительно усилился.