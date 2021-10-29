Таксиста из Ижевска обвиняют в серии разбойных нападений на финансовые организации

Ижевчанин обвиняется в разбойных нападениях и покушении на кражу. Фото: МВД по УР

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ижевского таксиста, который обвиняется в разбойных нападениях и покушении на кражу (часть 4 и часть вторая УК РФ, а также часть 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, все преступления от совершил в Воткинске.

«Следствием установлено, что в один из дней июля текущего года обвиняемый вошел в помещение микрофинансовой организации под предлогом получения займа, в ходе разговора с сотрудницей МФО достал нож и, угрожая им, потребовал передачи денежных средств. Похитив деньги, злоумышленник скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таксиста задержали. Позднее была установлена его причастность к совершению еще двух преступлений. Так, в одну из июньских ночей обвиняемый пытался вскрыть банкомат и похитить более 1 млн рублей. Спустя месяц он пытался похитить деньги в другом банке, угрожая сотруднику предметом, похожим на взрывное устройство.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и отправлено в суд. Ижевчанину грозит до 15 лет колонии.

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