В соседнем с Удмуртией Башкортостане в колбасе местного производства нашли антибиотик левомицитин

Наличие антибиотиков в пищевой продукции недопустимо. Фото: pixabay.com

В соседнем с Удмуртией Башкортостане обнаружена вареная колбаса местного производства с антибиотиком левомицитином в составе. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

«В рамках выполнения государственного задания в ООО «БашУралХолод» были отобраны пробы в мясной продукции: колбаса вареная «Семейная» производства ИП Павлов А.С. МК «САВА». По результатам экспертиз, проведенных специалистами отдела микробиологических и молекулярных исследований <…> был обнаружен антибиотик левомицетин (Хлорамфеникол)», – сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что наличие антибиотиков в пищевой продукции недопустимо, колбаса признана несоответствующей техрегламенту. На заведующую производственной лабораторией ИП «Павлов А.С» составили административный протокол «О нарушении требований технических регламентов» (статья 14.43 КоАП РФ) и оштрафовали на 21 тысячу рублей.

Напомним, в середине октября в Удмуртии уничтожили 345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы, произведенной в Саратове из белгородской свинины.

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