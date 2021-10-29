Остановка не работала с 23 октября. Фото: Анастасия Захарова

Накануне, 28 октября в Ижевске вновь заработала трамвайная остановка «Улица Коммунаров» (в обе стороны), сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Фото: Анастасия Захарова

«С 16:50 открыт для посадки и высадки пассажиров остановочный пункт трамваев 2, 7, 9 маршрутов «Улица Коммунаров» в обе стороны», – говорится в сообщении.

Фото: Анастасия Захарова

Напомним, остановка не работала с 23 октября. Здесь ремонтировали посадочные площадки.

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