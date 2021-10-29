Ранее судимую супружескую пару в Ижевске подозревают в содержании наркопритона на улице Баранова

Супругов задержали. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске по подозрению в организации наркопритона задержали супружескую пару – ранее судимого за аналогичное преступление мужчину 1982 года рождения и его жену 1984 года рождения, ранее судимую за хранение наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, притон они организовали на улице Баранова.

«В течение нескольких месяцев злоумышленники предоставляли жилище наркозависимым лицам для кустарного изготовления и употребления наркотических средств. На момент проверки в доме находились несколько посетителей в состоянии наркотического опьянения», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при обыске в их жилище нашли вещества и посуду, предназначенные для изготовления опия.

В отношении супругов были составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»), а также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 6 лет колонии.

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