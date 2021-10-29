Не уступил дорогу: в столкновении «Лады» и «BMW» на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября пострадали три человека

Проводится расследование. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне, 28 октября, около 23:18, на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября в Ижевске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 23-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не уступил дорогу при повороте налево и врезался в двигавшийся в прямом направлении автомобиль «BMW» c 32-летним мужчиной за рулем.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «Лада Веста»: 21-летние молодой человек и девушка с полученными травмами госпитализированы; 22-летний молодой человек получил травмы», – сообщили в ведомстве.
Проводится расследование.
Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
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