Около УдГУ в Ижевске появилась новая автобусная остановка

Комплекс выполнен в стилистике большинства городских павильонов. Фото: Анастасия Захарова

Рядом с УдГУ в Ижевске появился новый остановочный комплекс, выполненный в стилистике большинства городских павильонов.

Напомним, ранее остановку снесли, поскольку у собственника накопилась задолженность перед муниципалитетом. После расторжения договора бывший владелец добровольно демонтировал павильон.

Комплекс обещали установить до 30 октября. Работы были выполнены в срок.

Напомним, новые павильоны установили в семи точках города. Накануне, 28 октября, вновь заработала трамвайная остановка «Улица Коммунаров» (здесь ремонтировали остановочные площадки).

Кроме того, наши читатели рассказывают, что на остановке «Швейная фабрика «Зангари» также обустроили место для ожидания транспорта.

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